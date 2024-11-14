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Başakşehir'de Elektrikli Araç ile Scooter Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Başakşehir'de Elektrikli Araç ile Scooter Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
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İstanbul Başakşehir'de elektrikli otomobil ile scooterın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri, elektrikli araca uzun süre müdahale edemedi.

İstanbul Başakşehir'de elektrikli otomobil ile scooterın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri, elektrikli araca uzun süre müdahale edemedi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İkitelli istikametine giden Murat K. idaresindeki 34 DIS 44 plakalı elektrikli otomobil, yan yoldan caddeye çıkan yabancı uyruklu bir scooter sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter sürücüsü savrulurken, elektrikli araç ise refüje çarptı. Kazanın ardından aracın bataryası hasar gördü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, elektrikli araç sürücüsü Murat K. hafif şekilde yaralanırken scooter sürücüsü ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, elektrikli aracın patlama riski nedeniyle uzun süre müdahalede bulunamadı. Aracın pillerinin bitmesiyle birlikte araç olay yerinden kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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