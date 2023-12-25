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Onlarca çocuk başka bir çocuğu sopalarla dövdü! O anlar kamerada

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İstanbul'da onlarca çocuğun başka bir çocuğu tekme, tokat ve sopayla dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların film seyreder gibi kavgayı izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Başakşehir'de onlarca çocuğun başka bir çocuğu tekme, tokat ve sopayla dövdüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ÇOCUĞU ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Başakşehir Olimpiyat Stadı Parkında dün öğle saatlerinde onlarca çocuk bir başka çocuğa saldırdı. Çocukların eline aldığı sopalarla başka bir çocuğa saldırdığı anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde bir çocuğu ortasına alan diğer çocukların acımasızca saldırdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Olimpiyat Stadı Başakşehir Çocuk Güvenlik Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

SAMET TEMAS:

black mirror bölümü gerçek oluyor desenize. bir olay olduğunda insanlar müdahale etmeyip telefonlarını çıkararak video kaydı yapıyorlar artık. iyice duyarsızlaşıyoruz. gerçi müdahale edince de bir yerden bıçak yemeyeceğimizin garantisi de yok.

Yanıtla026
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