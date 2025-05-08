Mağazada unutulan telefonu çalan çocuk kamerada
İstanbul Başakşehir'de bir mağazada, müşterinin unuttuğu telefonu çalan çocuk güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, mağaza içinde ayakkabı deneyen bir kadının telefonunu bırakmasıyla gerçekleşti.
İstanbul Başakşehir'deki bir mağazada müşterinin unuttuğu telefonu çalan çocuk, güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'deki bir mağazada gerçekleşti. Mağazada ayakkabı deneyen kadın müşteri telefonunu oturduğu yerde unutarak ilerledi. Telefonu gözüne kestiren çocuk, hızla alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı mağaza içerisindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun telefonu alarak mağazadan uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa