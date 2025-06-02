Başakşehir'de Akran Zorbalığı Kameralara Yansıdı

Başakşehir'de Akran Zorbalığı Kameralara Yansıdı
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Başakşehir'de Akran Zorbalığı Kameralara Yansıdı
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İstanbul Başakşehir'de çocukların park içerisindeki kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 3 ayrı grubun yan yana kavga ettiği anlar, acımasız saldırıları ile dikkat çekti.

Başakşehir'de akran zorbalığı kamerada

Park içerisinde birbirlerine acımasızca saldırdılar

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de çocukların park içindeki kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde park içinde 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği görüldü.

olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede bulunan park içerisinde aralarında kızlarında bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocukların yan yana gruplar halinde birbirlerine acımasızca saldırdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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