Başakşehir Bahçeşehir'de vale cinayeti şüphelileri kaçtı

Başakşehir Bahçeşehir'de vale cinayeti şüphelileri yakalama çalışması çerçevesinde Arnavutköy'de durdurulmak istenen şüpheli şahıslar polise ateş ettikten sonra kaçtı. Şahıslar Hadımköy'de bir fabrikanın önünde kaçtıkları aracı bırakırken yoldan geçen bir aracı gasp edip kaçmaya devam etti. Olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir Bahçeşehir'de vale cinayeti şüphelileri yakalama çalışması çerçevesinde Arnavutköy'de durdurulmak istenen şüpheli şahıslar polise ateş ettikten sonra kaçtı. Şahıslar Hadımköy'de bir fabrikanın önünde kaçtıkları aracı bırakırken yoldan geçen bir aracı gasp edip kaçmaya devam etti.

Olay, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir'de yaşanmıştı. Bir mekandan anahtarını çaldıktan araçla kaçan şahıslar kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin'i öldürüp kaçmıştı. Olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları çerçevesinde Arnavutköy'de çalışma yapan polis bir aracı ve içindekileri durdurmaya çalıştı. Edinilen bilgilere göre şahıslar polise ateşle karşılık verip kaçtı. Aracı Hadımköy'de bir fabrikanın önüne bırakan şahıslar yoldan gasp ettikleri bir başka araçla ise kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı söylenirken polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL