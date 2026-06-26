Vali yardımcısının veda yemeğine yoğun katılım

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bartın Vali Yardımcılığı'ndan Artvin'in Hopa ilçesine Kaymakam olarak atanan Uğur Karakaya için veda yemeği düzenlendi. Veda programına il protokolünden muhtarlara kadar çok sayıda kişi katıldı.

Bartın'da yaklaşık 4 yıldır Vali Yardımcılığı yapan ve İl Özel İdaresi genel Sekreteri olan Uğur Karakaya, Cumhurbaşkanlığı son kararnamesi ile Artvin'in Hopa ilçesine Kaymakam olarak atandı. İl Özel İdaresi tarafından, Vali Yardımcısı Uğur Karakaya için İl Özel İdaresi Akçamescit Şantiye Yerleşkesinde veda yemeği düzenlendi. Karakaya'yı veda yemeğinde ailesi, il protokolü, il özel idaresi çalışanları, il genel meclisi üyeleri, muhtar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve medya mensupları yalnız bırakmadı.

Programda konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, Bartın Adalet Komisyonu Başkanı Dursun, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e, başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarı diledi.

Veda konuşmasını yapan Karakaya ise, "Bulunduğumuz yer Akaçamescit Şantiye Yerleşkesidir. Yani, sabah gün ışımaya başladığında, akşamın karanlığında, yazın güneşin alnında, kışın soğuğun altında, yola çıktığımız, Bartın'a, milletimize, memleketimize hizmet etme gayesi ile kontak çevirdiğimiz, Bartın için 'Bismillah' dediğimiz yerdeyiz. 4 yıldır, onur, gurur ve şerefle taşıdığım vali yardımcılığı görevim, 3.5 yıldır muhtarlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle, siyasetçilerle birlikte büyük bir mutlulukla, fedakarca ve gayretle yapmaya çalıştığım bu görevim Hopa Kaymakamlığı'na atanmış olmam nedeniyle bu gün itibariyle artık sona erecek. Benim Allah'tan kendim için ve beraber çalıştığım herkes için bir duam vardı. Bu kapılardan, girdiğimiz gibi Rabbim bizlere, çıkabilmeyi bizlere nasip etmesiydi. Bu gün bu kapılardan girdiğimiz gibi çıkabilme şerefine nail olduğumu gördüm. Bunun için ne kadar şükretsem az" diye konuştu.

Duygusal anlar yaşayan Karakaya ile birlikte, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atanan Bartın Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özgür Dursun ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin'e de çiçek ve hediyeler verildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı