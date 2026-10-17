Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bartın Kumluca'da üçüncü kez alkollü araç kullanan sürücüye 500 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Kumluca'da jandarmanın durdurduğu sürücüye üçüncü kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 500 bin TL ceza kesildi. Ölçümde 2.55 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu, hakkında adli işlem başlatıldı.

Bartın'ın Kumluca beldesinde jandarma ekiplerinin durdurdukları bir araç sürücüsüne, 3. kez alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 500 bin TL para cezası kesildi. Hastanede yapılan ölçümde 2.55 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kumluca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, seyir halindeki bir aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Kontrol sırasında sürücü Ş.A.'nın alkolmetreye üflemeyi kabul etmediği öğrenilirken, sürücünün alınan kan örneği incelenmesinde 2,55 promil alkollü olduğu belirlendi. Ş.A'nın daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza yediği ve üçüncü kez alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde araç kullandığı tespit edildi.

Adli ve idari işlem başlatılan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma ve üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanma gibi nedenlerden toplam 500 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süre ile el konuldu. Aracı yediemin otoparkına çekilen sürücü hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası bulunan Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 ve 179/3 maddelerinden adli işlem başlatıldı. Açılan kamu davasıyla sürücünün 1.00 promil üzerindeki alkol tespiti nedeniyle doğrudan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan yargılanacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, hem kendi hayatını hem de diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı gerçekleştirilen denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu

Gelin ve damat tarafı birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti
Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın vurulduğu dosyada silahın sahibi dede de tutuklandı

Telefonundan silahlı fotoğraflar çıkmıştı! Bu kez dede tutuklandı
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay

Barcelonalı Lamine Yamal'a kafa attı!
Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız

"Korumak için her türlü adımı atacağız" diyerek ilan ettiler
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

İşte sonucu merak edilen maçın 11'leri