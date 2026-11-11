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Bartın Epçiler'de bulunan yaralı karaca yavrusu Zonguldak'a gönderildi

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Bartın Epçiler'de bulunan yaralı karaca yavrusu Zonguldak'a gönderildi
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Bartın'ın Epçiler köyünde yaralı bir karaca yavrusu köy meydanında bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yavru, tedavi için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi; saçma izine rastlanmadı ve yaranın nedeni belirlenemedi.

Bartın'ın Epçiler köyünde yaralı bir karaca yavrusu bulundu. Köy meydanına sığınan yavru, ekipler tarafından tedavi edilmek için alınırken, ayaklarındaki yaranın sebebi henüz belirlenemedi.

Bartın'ın Epçiler köyü meydanında ayaklarından yaralanmış halde karaca yavrusu bulundu. Hayvana yiyecek ve içecek veren köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilerine ulaşarak yardım istedi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru karaca, tedavi edilmek Üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Ekipler yaptıkları incelemede hayvanda saçma ya da saçma izine rastlamazken, karacanın nasıl yaralandığını tespit edemedi. Yaralı hayvanın, çakal gibi bir yabani hayvanın saldırısına uğramış olabileceği ya da kanaldan atlarken yaralanmış olabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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