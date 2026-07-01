Haberler

Bartın'da yangında bir ev ve ahır kül oldu

Bartın'da yangında bir ev ve ahır kül oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Akağaç köyünde çıkan yangında bir ev ve ahır tamamen yanarken, bitişikteki 2 evde hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı.

Hissedilen sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı Bartın'da bir evde çıkan yangında ev ve yanındaki ahır kül olurken, bitişiğindeki 2 ev de hasar gördü.

Bartın'ın Akağaç köyündekii bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ahıra da sıçradığı yangında, ev ve ahır kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler bitişikteki binayı sarmadan söndürüldü. Bitişikteki 2 evde de hasara neden olan yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının sebebinin itfaiye ekiplerinin incelemeleri sonucu belli olacağı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurumspor'a stat müjdesi

Süper Lig ekibine stat müjdesi
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı

Göçükte can veren gençle ilgili kahreden detay! Sadece 2 ay kalmış
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan sözleşmesine özel madde! İşte Duran'ın alacağı maaş