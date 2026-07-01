Bartın'da yangında bir ev ve ahır kül oldu

Hissedilen sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı Bartın'da bir evde çıkan yangında ev ve yanındaki ahır kül olurken, bitişiğindeki 2 ev de hasar gördü.

Bartın'ın Akağaç köyündekii bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ahıra da sıçradığı yangında, ev ve ahır kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler bitişikteki binayı sarmadan söndürüldü. Bitişikteki 2 evde de hasara neden olan yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının sebebinin itfaiye ekiplerinin incelemeleri sonucu belli olacağı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı