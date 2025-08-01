Bartın'da Yağmur Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Bartın'da Yağmur Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Bartın'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bartın'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Zonguldak karayolunda

seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akmanlar Köyü yakınlarında yoldan çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında devrildi.

Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken,, aracın kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ulaşım normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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