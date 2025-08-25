Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

BARTIN (İHA) – Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve kullanım alanlarında arama yapıldı. Aramalarda 256 kök kenevir bitkisi, 450 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 46 adet av tüfeği kartuşu, 10 adet kasatura, 7 adet cep telefonu, 6 litre kaçak alkol, 1 adet güneş paneli, 400 adet kenevir ekiminde kullanılan poşet, 2 adet SD kart, 1 adet flash bellek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeye çıkarılan şüphelilerden O.Y. tutuklanırken, Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.C. ve M.B. ise ifadelerinin ardından serbest kaldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.