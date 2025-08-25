Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

BARTIN (İHA) – Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve kullanım alanlarında arama yapıldı. Aramalarda 256 kök kenevir bitkisi, 450 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 46 adet av tüfeği kartuşu, 10 adet kasatura, 7 adet cep telefonu, 6 litre kaçak alkol, 1 adet güneş paneli, 400 adet kenevir ekiminde kullanılan poşet, 2 adet SD kart, 1 adet flash bellek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeye çıkarılan şüphelilerden O.Y. tutuklanırken, Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.C. ve M.B. ise ifadelerinin ardından serbest kaldı. - BARTIN