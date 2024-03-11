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Bartın'da servis kazasında hayatını kaybeden sürücü dualarla uğurlandı

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Bartın'ın Kurtköy mevkisinde meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden servis sürücüsü Necmi Gökalp dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan diğer sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın'da meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden servis sürücüsü Necmi Gökalp dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Kurtköy mevkisinde Organize Sanayi Bölgesine giden Necmi Gökalp'in yönetimindeki 74 M 0203 plakalı minibüs ile Erol Arslan'ın yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs çarpışmış, kazanın etkisiyle savrularak devrilen iki araçtaki sürücülerden Necmi Gökalp hayatını kaydeberken, 27 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılmıştı.

Kazada ölen servis sürücülerinden Necmi Gökalp Akıncılar Köyü Düz Mahalle 'deki aile kabristanına defnedildi. Yakınlarının büyük acı yaşadığı cenaze töreninde Gökalp, dualar ve göz yaşları ile son yolcuğuna uğurlandı.

Kazada yaralanan diğer servis sürücüsü Erol Arslan, tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Bartın Adliyesi'ne götürüldü. Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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