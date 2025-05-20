Bartın'da Sahibinin Arandığı E.E. Tutuklandı

Bartın'da Sahibinin Arandığı E.E. Tutuklandı
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Bartın'da polis tarafından aranan E.E., evindeki bazanın altında gizlenirken yakalandı ve tutuklandı. E.E.'nin 20 çeşitli suç kaydı ve hapis cezası bulunuyordu.

Bartın'da polis aramasında evindeki bazanın altında bulunan E.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi 20 suçtan kaydı bulunan, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E.'yi (34) yakalamak için harekete geçmiş, Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesine ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.E, evinde yakalanmıştı. Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın altında gizlenirken bulunmuş, üzerini kıyafetlerle kapatan E.E., kendisine gözaltına alındığını tebliğ eden polislere, "Başım döndü. Burada yatıyordum" demişti.

Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarılmış, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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