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Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı

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Bartın'da bir şahsın boşanma aşamasındaki eşine pompalı tüfekle saldırdığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın 10 dakikayı aşkın süre boyunca beklediği daha sonra araçtan inip eşini görür görmez tüfekle ateş açtığı ve kadının tuvalete doğru kaçtığı anlar yer aldı.

Ankara'da ikamet eden ve U.G. isimli arkadaşıyla 27 Ağustos 2024 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Okan Paşalı, ilçe terminalinde park ettiği otomobilindeki pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur Paşalı'ya (27) saldırdı. Saldırıda Ahsen Nur Paşalı ayağından yaralanırken Okan Paşalı ile arkadaşı U.G. kaçarken Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakalandı.

"AMACIM KORKUTMAKTI" DEMİŞTİ

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Okan Paşalı ve arkadaşı U.G. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Kasten tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Okan Paşalı ve U.G. hakim karşısına çıkan tutuklu koca pompalı tüfekle korkutmak amacıyla yere ateş ettiğini iddia etmişti.

DEHŞET ANLARI ORTAYA ÇIKTI

8 ay önce meydana gelen saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın içerisinde bulunan Okan Paşalı'nın 10 dakikayı aşkın süre boyunca bekledikten sonra otomobilden inip eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırı esnasında Ahsen Nur Paşalı'nın da koşarak tuvalete kaçması da görüntülere yansıdı.

Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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