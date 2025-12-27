Haberler

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da polisten kaçmaya çalışan bir otomobil, kavşakta takla atarak kaza yaptı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler bulundu.

Bartın'da polisten kaçarken kavşakta takla atan aracın kaza yaptığı anlardaki görüntüleri ortaya çıktı. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı kazadaki görüntülerde virajı alamayan otomobilin çöp konteynerine çarparak, ters dönmesi yer aldı.

Bartın'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan E.K. idaresindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobil, Arıt Kavşağı'nda yoldan çıkarak takla atmış, araçtaki E.K., R.B. ve M.H. isimli şahıslar yaralanmıştı. Araçta sıkışan R.B. isimli şahıs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Feci kazanın yaşandığı anlar çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla kavşağa giren otomobilin virajı alamayarak yol kenarında çöp kutusuna çarptığı ve ters döndüğü görüldü. Aracın peşindeki polislerinde de kazayı görünce hemen yaralıların yardımına koştuğu yer aldı. Polislerle birlikte çevredeki vatandaşların da yardım için kaza yerine gelmesi de görüntülerde yer aldı.

Öte yandan, yaralılardan sürücü E.K ve M.H'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtilirken, ağır yaralı R.B'nin de sağlık durumun iyiye gittiği kaydedildi.

Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber