Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'da polisten kaçarken kavşakta takla atan aracın kaza yaptığı anlardaki görüntüleri ortaya çıktı. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı kazadaki görüntülerde virajı alamayan otomobilin çöp konteynerine çarparak, ters dönmesi yer aldı.

Bartın'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan E.K. idaresindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobil, Arıt Kavşağı'nda yoldan çıkarak takla atmış, araçtaki E.K., R.B. ve M.H. isimli şahıslar yaralanmıştı. Araçta sıkışan R.B. isimli şahıs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Feci kazanın yaşandığı anlar çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla kavşağa giren otomobilin virajı alamayarak yol kenarında çöp kutusuna çarptığı ve ters döndüğü görüldü. Aracın peşindeki polislerinde de kazayı görünce hemen yaralıların yardımına koştuğu yer aldı. Polislerle birlikte çevredeki vatandaşların da yardım için kaza yerine gelmesi de görüntülerde yer aldı.

Öte yandan, yaralılardan sürücü E.K ve M.H'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtilirken, ağır yaralı R.B'nin de sağlık durumun iyiye gittiği kaydedildi.

Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildiği öğrenildi. - BARTIN