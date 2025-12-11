Haberler

Bartın'da park halindeki araçta yangın çıktı

Bartın'da park halindeki araçta yangın çıktı
Güncelleme:
Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde gece yarısı park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülen, araç kullanılmaz hale geldi.

Bartın-Zonguldak karayolu Terminal Kavşağı'nda park halinde bulunan bir araçta gece yarısı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Araç yangını nedeniyle karayolundaki trafik akışı bir süreliğine kesilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.

Olay esnasında araçta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, park halinde yanan 34 FGJ 666 plakalı otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kiralık olduğu belirtilen araçtaki yangının sebebi henüz belirlenemezken, elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangının sebebini belirlemek için yürütülen inceleme devam ediyor. - BARTIN

Haberler.com
