Bartın'da Orman Yangını: Engelli Şahıs Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Bartın'da Orman Yangını: Engelli Şahıs Jandarma Tarafından Kurtarıldı
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Bartın'ın Kayadibi Çavuş köyünde çıkan orman yangını nedeniyle 8 ev tahliye edildi. Bedensel engelli Şevki Bayrak, jandarma ekipleri tarafından evden kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da orman yangınının çıktığı bölge havadan görüntülendi. Alevlerin tehdit ettiği evde mahsur kalan bedensel engelli şahıs jandarmalar tarafından kurtarıldı.

Kayadibi Çavuş köyünde orman yangının yerleşim yerine yaklaşması üzerine yaklaşık 8 ev tahliye edilirken evde bulunan ve bedensel engelli olan Şevki Bayrak, jandarma ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Askerlerin yardımıyla evden çıkarılan engelli şahıs ve yakınları güvenli bölgeye getirildi.

Dumanların etkilendi, yeniden çalışmalara katılmak istedi

Yapılan söndürme çalışmalarına katılan bir kişi ise dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Arkadaşları ve ekiplerin desteği ile bölgeden uzaklaştırılan şahıs, su tankerinin altına çömelerek kafasını ve yüzünü yıkadı. Kendine gelen şahıs, tekrar söndürme çalışmalarına katılmak isteyince arkadaşları tarafından güçlükle ikna edildi.

Helikopterlerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında alevlere su taşıyan helikopterden su dolu kovası cep telefonu ile görüntülendi.

Acı tablo havadan görüntülendi

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık yanarken, yaklaşık 1.5 hektar tarım arazisi de kül oldu. Havadan çekilen fotoğraflarda acı bilançoyu gözler önüne serdi. Ftoğraflarda yemyeşil ormanlık alandaki alevler ile yanarak griye dönen alanlar yer aldı. Yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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