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Bartın'da korkutan yangın büyümeden söndürüldü

Bartın'da korkutan yangın büyümeden söndürüldü
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Bartın'ın Ulus ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, çevredeki vatandaşların erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında odunlukta maddi hasar oluştu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir vatandaşa ait odunlukta çıkan yangın, çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ulus ilçesine bağlı Uluköy köyü Yirmibeşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede ikamet eden Ş.M. isimli vatandaşa ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Odunluk kısmından alevlerin çıktığını gören ev sahibi ve çevredeki mahalle sakinleri durumu hızlıca fark ederek harekete geçti.

Alevlerin çevredeki yapılara sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar kendi imkanlarıyla seferber oldu. Ev sahibi Ş.M. ve yardıma koşan mahalleli, su hortumları çekerek yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Vatandaşların erken ve ortaklaşa müdahalesi sonucunda yangın, tehlikeli boyutlara ulaşmadan tamamen söndürüldü. Meydana gelen olayda odunlukta maddi hasar oluşurken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla durum tespiti yapıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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