Bartın'da Mahsur Kalan Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 3 büyükbaş hayvan, jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak operasyonu ile kurtarıldı. Ekipler, iş makineleriyle dere yatağını genişleterek su seviyesini düşürdü ve hayvanları sahibine teslim etti.

Ulus ilçesi Dörekler köyünde yaşayan Kezban Güneş, sabah meraya götürdüğü 3 ineğin geri dönmemesi üzerine hayvanlarını aramaya çıktı. Güneş, kayıp hayvanlarını köyün Dere Mahallesi'nden geçen ve yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derenin karşı yakasında mahsur kaldığını gördü.

Deredeki suyun yüksekliğinin 2 metreyi aşması nedeniyle karşıya geçemeyen kadının yardım istemesi üzerine jandarma, AFAD ve İl Özel İdare ekipleri harekete geçti.

İş makineleri ile dere yatağı genişletilerek, su seviyesi düşürüldü. Yine iş makinelerinin yardımıyla ekipler derenin karşı tarafına geçirildi. Ekipler halatlar yardımıyla hayvanları, seviyesi düşürülen sudan geçirerek sahibine teslim etti. Yaklaşık 2.5 saat süren operasyonun ardından hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Kezban Güneş, mahsur kalan hayvanlarının devam eden yağışa rağmen başarılı bir çalışmayla kurtarıldığını belirterek ekiplere teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
