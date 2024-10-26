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Bartın'da Maden Göçüğü: Bir Madenci Hayatını Kaybetti

Bartın'da Maden Göçüğü: Bir Madenci Hayatını Kaybetti
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Bartın'da Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye ait bir maden ocağında meydana gelen göçükte, 37 yaşındaki madenci Ferdi Tayyar hayatını kaybetti. Göçüğün nedeni ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir madenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hattat Enerji ve Maden A.Ş'ye ait Hema Tarlaağzı köyündeki maden ocağının -300 kotundaki üretim panosunda tavan çökmesi sonucunda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan ve yürütülen çalışmalarla ocaktan çıkarılan 37 yaşındaki Ferdi Tayyar ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldıran Tayyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 37 yaşındaki Tayyar'ın henüz 1 ay önce evlendiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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