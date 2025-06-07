Bartın'da Kurban Bayramı'na Özel Trafik Denetimleri

Bartın'da Kurban Bayramı'na Özel Trafik Denetimleri
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen trafik denetimlerine katılarak sürücü ve yayalara uyarılarda bulundu. Emniyet ekipleri, bayram dolayısıyla denetimlerini artırırken, lokum ikramıyla sürücülerin Bayramı'nı kutladı.

Bartın'da Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen trafik denetimlerine Bartın Valisi Nurtaç Arslan da katıldı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arefesinde kent genelinde sürücüler ve yayaların trafikte daha rahat edebilmeleri için denetimlerini artırdı. Bayram tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik uygulamasına Bartın Valisi Nurtaç Arslan da katılım sağladı. Uygulamada polis ekipleri, basın mensupları ve sürücülere lokum ikramında bulundu. Vali Arslan ve İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Sürücüler de denetimlerde için ekiplere teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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