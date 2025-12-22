Bartın'da heyelan
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Dibek Köyü'nde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yol yeniden açıldı.
Bartın'da 3 gündür devam eden yağışlar nedeniyle Ulus ilçesine bağlı Dibek Köyü'nde heyelan meydana geldi. Kayan topraklar nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri heyelan oluşan alanda taş tahkimat, dolgu, yol tesviye çalışmaları başlattı.
Yol trafiğe yeniden açılırken, devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. - BARTIN