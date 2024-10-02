Bartın'da Hatalı 'U' Dönüşü Kazaya Sebep Oldu: 3 Yaralı

Bartın'da hatalı "U" dönüşü yapan bir otomobile başka bir araç arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bartın- Zonguldak karayolu Çavuş Caddesi'nde meydana gelen kazada, Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir eden M.T. idaresindeki, 74 AE 692 plakalı Skoda marka otomobil, dönüşün yasak olduğunu gösteren tabelaların bulunduğu bölgeden U dönüşü yaptı. O esnada ise hız ve kaygan zemin nedeniyle duramadığı ileri sürülen K.Y. idaresindeki 74 AAC 33 plakalı Volkswagen marka otomobil ise dönüş yapan araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile H.T isimli kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN