Bartın'da Gümrük Kaçağı Parfümler Ele Geçirildi

Bartın'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin elindeki poşette gümrük kaçağı parfümler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaçakçılığın Men ve Takibine yönelik çalışma gerçekleştirdiği esnada sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurarak, arama yaptı. Kontroller 45 adet kaçak parfüm ele geçiren ekipler, şahsı gözaltına alırken, parfümlere de imha edilmek üzere el koydu.

Ekipler, şüpheli şahsa, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan işlem yaptı. - BARTIN