Haberler

Evine pencereden giren genç, hırsız sanılarak paniğine neden oldu

Evine pencereden giren genç, hırsız sanılarak paniğine neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da bir genç, anahtarını unuttuğu için evine pencereden girdi. Durumu fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti, ancak olayın bir hırsızlık olmadığı ve gençlerin evde anahtarını unuttuğu anlaşıldı.

Bartın'da gece yarısı evine pencereden giren genç, paniğine neden oldu. Alarma geçen ve kapı kapı dolaşan polis ekipleri ise, gerçek ortaya çıkınca normale döndü.

Edinilen bilgiye Bartın Kemerköprü Mahallesi Ahçeloğlu Sokak'ta yaşayan ve ismi açıklanmayan bir genç, evin anahtarını evde unuttuğu için zemin katta bulunan dairesine pencereden girdi. Yoldan araçla geçen bir vatandaş ise durumdan şüphelenerek, 112 ihbar hattını aradı. Şahsın hırsız olabileceğini söylemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi yönlendirildi. Ekipler kapı kapı dolaşarak, demir kapısı bulunan ve penceresi zemine yakın bina aradı. İhbarcı ile tekrar temasa geçen ekipler, yapılan görüşmenin ardından tarif edilen adresi buldu. Evin kapısını çalan ekipler, kapıya çıkan gençlerin ihbar edilen adreste yaşadığı ve anahtarı evde unuttuklarını öğrendi.

Çevredeki kapıları da çalan ekipler, gençlerin kimliklerini alarak gençlerin genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Kontrollerde olumsuz bir durumun çıkmaması ve gençlerin söylemlerini komşularının da doğramasının ardından ekipler normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında

İçişleri'nin ardından gözler Emniyet'te! Bir isim ön plana çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma

Kan donduran olayda, savunmaları daha da skandal
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

O ilimizde 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek dev proje
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma

Kan donduran olayda, savunmaları daha da skandal
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike