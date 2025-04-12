Bartın'da Falçatalı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Falçatalı kavga kamerada

BARTIN - Bartın'da bugün cadde ortasında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı falçatalı kavganın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Bartın Yukarıçarşı mevkisinde cadde ortasında yaşanan falçatalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de gözaltına alınmıştı. Tarafların birbirine, tekme, yumruk ve falçata ile saldırdığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların birbirlerine saldır anları yer aldı. Kavga eden şahısların sivil polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle birbirinden birbirinden ayrıldığı görüldü.