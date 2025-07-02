Bartın'da Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Halka Uyarılar Yapılıyor

Bartın'da Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Halka Uyarılar Yapılıyor
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Bartın Emniyet Müdürlüğü, artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyararak telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı kısa filmler yayınlıyor. Ekipler, dolandırıcılara karşı yoğun mücadele verirken, aynı zamanda dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

Bartın'da polis, artan dolandırıcılık olaylarını çözümleyerek faillerini tespit ederken, diğer taraftan da benzer olaylarının yaşanmaması için hazırlanan uyarıcı kısa filmler ile vatandaşlar uyarılıyor.

Artınca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da artan telefon ve internet dolandırıcılığına karşı yoğun bir mücadele ediyor. Gelen ihbarları anında müdahale eden ekipler, çok sayıda kişinin dolandırılmasının önüne son anda yaptıkları müdahalelerle geçerken, dolandırılan mağdurların ise alınan para ve ziynet eşyalarının peşine düşüyor. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu olaylar çözülerek faillerine ulaşılırken, Bartın Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşılan kısa filmlerle dolandırıcıların yöntemleri deşifre ediliyor. Kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ve ikna çabalarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği de anlatılan kısa filmler de ilgi görüyor.

Kısa filmlerden birinde ise telefon dolandırıcılığına karşı 4 D yöntemi önerildi. Filmde, "Dur, Düşün, Danış ve Dolandırılma" olarak ifade edilen yöntemle, telefonla kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan kişilerin tuzağına düşmekten kurtulanabileceği mesajı verildi.

Banka dolandırıcıların yöntemlerine dikkat çeken filmde ise, arayan banka görevlilerin bile kart numarası ve kart şifresi gibi bilgilerin verilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İnternet bankacılığı dolandırıcılarına karşı hazırlanan bir başka filmde de ise kart bilgi ve şifrelerinin internette de kimseyle paylaşılmaması istendi.

Kurumun sosyal medya hesaplarından hemen hemen her gün yapılan uyarılarla dolandırıcıların kullandıkları en yeni yöntemler de deşifre ediliyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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