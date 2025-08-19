Bartın'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Cankurtaranlar Müdahale Etti

Bartın'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Cankurtaranlar Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Mugada sahilinde denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar, olay yerine jetski ile ulaşarak kişiyi kurtardı. Sahil Güvenlik, vatandaşları rüzgar ve çeken akıntıya karşı uyardı.

Bartın'ın Mugada sahilinde denize giren bir kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Serinlemek için Mugada sahilinde denize giren bir vatandaş, boğulmak üzereyken fark edildi. Cankurtaranlar, vatandaşın yanına jetski ile gelerek hızlıca müdahale edip, şahsı boğulmaktan son anda kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları rüzgar ve çeken akıntıya dikkat etmeleri konusunda uyardı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.