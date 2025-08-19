Bartın'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Cankurtaranlar Müdahale Etti
Bartın'ın Mugada sahilinde denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar, olay yerine jetski ile ulaşarak kişiyi kurtardı. Sahil Güvenlik, vatandaşları rüzgar ve çeken akıntıya karşı uyardı.
Serinlemek için Mugada sahilinde denize giren bir vatandaş, boğulmak üzereyken fark edildi. Cankurtaranlar, vatandaşın yanına jetski ile gelerek hızlıca müdahale edip, şahsı boğulmaktan son anda kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları rüzgar ve çeken akıntıya dikkat etmeleri konusunda uyardı. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa