Bartın'da Çocuk İstismarı: Şahıs Tutuklandı

Bartın'da Çocuk İstismarı: Şahıs Tutuklandı
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Bartın'da sosyal medya üzerinden bir çocuğu kandırarak istismar eden 37 yaşındaki R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile şikayeti üzerine operasyon düzenlendi.

Bartın'da bir çocuğu sosyal medya hesabı üzerinden kandırıp istismar eden şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bartın'da yaşayan 37 yaşındaki R.A., sosyal medya hesabı ile yaşı küçük bir kız çocuğunu tuzağına düşürdü. İddiaya göre, yaşını küçük olarak tanıtan R.A., çocuğu kandırarak istismarda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda şahsın kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler cumhuriyet savcısının talimatı ile operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan R.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, R.A.'nın tehdit ve hakaret suçlarından da bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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