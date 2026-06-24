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Bartın'da bir kişi cadde ortasında yaralı halde bulundu

Bartın'da bir kişi cadde ortasında yaralı halde bulundu
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Bartın'ın Hendekyanı Caddesi'nde yaralı ve baygın halde bulunan M.Ç., hastaneye kaldırıldı. Polis, alkollü olduğu belirlenen şahsın kesici aletle kasten yaralanmış olabileceğini araştırıyor.

Bartın'da cadde ortasında yaralı ve baygın halde bulunan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, alkollü olduğu belirlenen şahsın, kesici alet ile kasten yaralandığı ihtimalini araştırıyor.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın en yoğun caddelerinden olan Hendekyanı'nda yürüyen M.Ç. isimli şahıs, etrafındakilere darbedildiğini söyleyerek, cadde ortasında bayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerieri sevk edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tespitlerde şahsın alkollü olduğu ve vücudunda kesici alet yarası tespit edildi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarında incelemede, şahsın olay yerine ise 50-100 metre uzaklıktaki bir mekandan çıkarak geldiğini belirledi. M.Ç.'nin kullandığı güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, herhangi bir tartışma ya da kavga anına rastlamadı.

Şahsın kasten mi, yoksa kazaen mi yaralandığı belirlenmesi için yürütülen geniş çaplı incelemesi sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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