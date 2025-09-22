Bartın'da Bodrumda Çalışma Yapan Kişi Fenalaştı

Bartın'da 4 katlı binanın bodrum katındaki kuyudan taşan suyu tahliye eden bir kişi felaştı. Şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrumunda yer alan ve taşan su kuyusunu tahliye etmeye çalışan Hüseyin K., aniden fenalaşarak yere yığıldı. Uzun süre ses çıkmaması üzerine şüphelenen yakınları tarafından Hüseyin K. baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri tarafından binanın bodrum katından çıkarılan şahıs Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, inceleme başlattı. Gazdan zehirlenme, elektrik çarpması, kalp krizi, şeker ve tansiyon gibi ihtimalleri değerlendiren ekiplerin çalışması sürüyor.