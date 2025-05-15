Bartın'da Bilim Şenliğinde Elektrikli Gokart İlgiyi Üzerine Çekti

Bartın'da Bilim Şenliğinde Elektrikli Gokart İlgiyi Üzerine Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da düzenlenen bilim şenliğinde, 5 öğrencinin ürettiği elektrikli gokart büyük ilgi gördü. 17 okuldan 500 öğrencinin katıldığı etkinlikte, projeler arasında elle hareket eden drone ve robot asansör gibi yenilikler de yer aldı.

Bartın'da okullararasında düzenlenen bilim şenliğinde 5 öğrencinin ürettiği elektrikli gokart yoğun ilgi gördü.

Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Anadolu Lisesi Spor Aslonu'nda düzenlenen Bilim Şenliği'nde, 17 okuldan 500 öğrencinin hazırladığı 100 proje sergilendi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açılışını gerçekliştirdiği sergide, 5 öğrencinin ürettiği elektrikli gokart aracı, elle hareket etden drone,robot asansör ve güneş ışığına göre hareket eden güneş enerji sistemi gibi gise projeler katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Vali Arslan ve beraberindekiler tek tek projeleri stantlarını gezerek öğrenci ve proje danışmanı öğretmenlerden bilgiler aldı.

Şenliğe Bartın kırsalındaki okulların da birbirinden ilginç projelerle katıldığını belirten Veli Nurtaç Arslan, "gezerken çok mutlu oldum, gururlandım. Gençlerimizin marifetlerini, yeteneklerini ve isterseler ne kadar başarılı olabileceklerini görmekten çok mutlu oldum. Geleceğimize güvenebileceğimizi bir kez daha gördük. Hepsi birbirinden değerli projelerdi. Çok farklı amanlarda projeler gördük. Gençlerimiz çok kafa yormuşlar, emek sarf etmişler. Gözlerindeki ışığı da gördüm" diye konuştu.

Öğrenciler ürettikleri gokartı, okulun bahçesinde deneme sürüşüne de çıkarttı. Başarılı bir şekildi test sürüşünü tamamlayan gokartın üreticisi gençler, uzun süre vali Arslan ve beraberindeki protokol tarafından uzun süre alkışlandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Üniversitede bir garip olay! Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi

Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı

Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.