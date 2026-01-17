Bartın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bartın'da oyun nedeniyle çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bartın Sıtmayanı Caddesi'ndeki bir kıraathanenin önünde, oyun nedeniyle H.O. ile İ.B. isimli arakadaşlar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.B., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan H.O. ise yakınlardaki başka bir kıraathanede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN