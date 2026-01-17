Haberler

Bartın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bartın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Bartın Sıtmayanı Caddesi'nde bir kıraathane önünde iki arkadaş arasında oyun nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.B., aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, olay yerinden kaçan H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Bartın'da oyun nedeniyle çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bartın Sıtmayanı Caddesi'ndeki bir kıraathanenin önünde, oyun nedeniyle H.O. ile İ.B. isimli arakadaşlar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.B., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan H.O. ise yakınlardaki başka bir kıraathanede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
