Bartın'da Berber Dükkanında Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Bartın'da bir berber dükkanında karşılaşan husumetliler arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olayın faili D.R.U. kaçarken, babası D.U. emniyete götürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın merkezdeki bir berber dükkanında karşılaştığı husumetlilerine kurşun yağdırdı. Olayda yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Şadırvan Caddesi Aşağı Sokakta yaşanan olayda berber dükkanında husumetlileri ile karşılaşan D.R.U., şahıslara kurşun yağdırdı.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Büyük paniğin yaşandığı olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi.

Silahlı dehşet faili D.R.U, olayın ardından silahını bırakarak, kaçarken, olay yerinde bulunan ve D.R.U'nun babası olan D.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rufai Şahin ve bir savcı da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Tarafların yaklaşık 2 senedir darp ve gasp gibi olaylardan davalı olduğu ileri sürüldü. - BARTIN

