Alkollü baba 10 yaşındaki oğlunu vurdu

Bartın'da 10 yaşındaki U.K., babası tarafından tüfekle vurularak yaralandı. Gözaltına alınan babanın olay anında alkollü olduğu öğrenildi.

ÇOCUK AĞIR YARALI

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kavaklı köyünde dün akşam 10 yaşındaki U.K, babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı. U.K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TÜFEK KAZAYLA ATEŞLENDİ

Olayın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen 53 yaşındaki baba İbrahim K.'nin, kazayla tüfeğin ateşlendiğini söylediği öğrenildi. Yaralı çocuk ise ilk ifadesinde, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Olay saatinde oğlu ve vurduğu torunuyla aynı evde olduğu öğrenilen babaanne H.K. ise, tartışma sonucu oğlunun torununu vurduğunu iddia etti.

BABA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfade ve işlemleri tamamlanan baba, bugün adli makamlara çıkarıldı. Baba İbrahim K., "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Bartın Cezeevine gönderildi.