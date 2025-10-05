Haberler

Bartın'da Alkollü Sürücü Motosiklet Kazasına Karıştı

Bartın-Karabük karayolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü alkollü olarak motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü. Kazanın ardından her iki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Bartın'da aracına çarpan motosiklet sürücüsünü hastaneye yetiştiren otomobil sürücüsü alkollü çıktı.

İddiaya göre göre Bartın- Karabük karayolu Muratbey mevkisinde seyir halinde bulunan İ.S. idaresindeki 74 ABN 986 plakalı motosiklet, önünde seyir eden E.S idaresindeki 74 BJ 376 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanan motosiklet sürücüsü aracına alarak, Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, yaralıyı hastaneye götüren E.S'nin yaralı sürücüyü yolda bulduğunu ve kazayı görmediğini söylediği öğrenildi. Daha sonra kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden E.S.'nin otomobilinin sol ön kapısında kaza nedeniyle hasar oluştuğu tespit edildi.

Yapılan testlerde ise motosiklet sürücüsünde 249 promil, otomobil sürücüsünde ise 100 promil alkol nelirlemdi. Ekipler yaptıkları inceleme ve çalışmaların ardından her iki sürücü hakkında adli işlem adli işlem başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
