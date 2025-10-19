Haberler

Bartın'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Güncelleme:
Bartın Karaçay Mahallesi'nde çay kenarında buluşan arkadaşlar arasında alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrasında 2 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da çay kenarında buluşan arkadaşların alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili M.Ö.D ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Bartın Karaçay Mahallesi'ndeki çay kenarında buluşan arkadaşların alacak verecek kavgası kanlı bitti. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda, S.B. yaralanarak, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce araca binerek kaçmaya çalıştı. Şahıslar polislerin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler olay yerinde yaptığı arama ve incelemelerde ise yol kenarında taraflardan birine ait olduğu belirlenen ve parçalanmış halde cep telefonu buldu. Ekipler, telefonun parçalarını toplayarak, muhafaza altına aldı.

Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından şahsın polis merkezine götürüleceği belirtildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin sağlık raporu için önce hastaneye, ardından ifade ve işlemler için ise polis merkezine götürüldü.

Kavgayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com

