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Bartın'da Ahır Yangını: 9 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bartın'da Ahır Yangını: 9 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde ahır olarak kullanılan metruk bir binada gece saatlerinde çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Vali Nurtaç Arslan, hasar tespiti ve yangın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ahır olarak kullanılan metruk bir binada çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ulus'a bağlı Hocaköy Demirciler Mahallesi'nde Enes Demir'e ait olan ve alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı binada gece yarısı saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina kül olurken içerisindeki 9 büyükbaş hayvan ise yanarak telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, alevler çevredeki bina ve seraya sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Binanın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında büyük bir maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangının ardından AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yangının sebebi ve hasar tespiti için yoğun bir çalışma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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