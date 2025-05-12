Bartın'da 17 Öğrenci Şekerlemeden Zehirlendi
Bartın il merkezinde çöpten buldukları tarihi geçmiş şekerlemeleri tüketen 17 ortaokul öğrencisi, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanelere başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, şekerlemeden numune alındığı belirtiliyor. Jandarma inceleme başlattı.
Bartın'da 17 ortaokul öğrencisi, yedikleri şekerlemeden zehirlendi.
Alına bilgiye göre, Bartın il merkezinde çöpte buldukları tarihi geçmiş şekerlemeden alan iki öğrenci, gittikleri Hasankadı Ortaokulu'nda bu şekerlemeleri öğrencilere dağıttı. Şekerlemeden yiyen 17 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile kentteki hastanelere başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, şekerlemeden numune alındığı belirtildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa