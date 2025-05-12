Bartın'da 17 Öğrenci Jelibon Yüzünden Zehirlendi

Bartın'da 17 öğrenci yedikleri jelibondan zehirlendi

BARTIN - Bartın'da 17 ortaokul öğrencisi yedikleri jelibondan zehirlendi.

İddiaya göre Bartın il merkezinde çöpte buldukları geçmiş jelibonları bulan iki öğrenci, gittikleri Hasankadı Ortaokulu öğrencilere dağıttı. Jelibondan yiyen 17 öğrenci,mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Bartın'daki hastanelere başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yenilen jelibondan numune alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleri gıdadan zehirlendikleri tahmin edilen olayla ilgili inceleme başlattı.