Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun Eşi Hatice Fırıncıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Baş Denetçi Şeref Malkoç'un katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Fırıncıoğlu'nun evinin önünde gerçekleşen Kur'an-I Kerim tilavetinin ardından Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi Şadırvan Cami'nin avlusuna getirildi. Oldukça üzgün olduğu görülen Başkan Fırıncıoğlu, taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından ise kılınan cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Baş Denetçi Şeref Malkoç, çok sayıda belediye başkanı, parti temsilcisi, belediye başkan adayları, müdürler, sevenleri ve yakıları katıldı.

Yapılan duaların ardından Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi defin edilmek üzere Halatçıyaması mevkiinde bulunan Asri Mezarlık'taki aile kabristanına gönderildi. - BARTIN