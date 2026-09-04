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Sivas'ta Motosiklet Kazası: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Motosiklet Kazası: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü öldü.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu, Sivas istikameti Yıldızeli ilçesi çıkışında meydana geldi. Motosikleti ile Sivas istikametine gitmekte olan 24 yaşındaki Abdullah Çolak, bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Çolak'ın öldüğünü tespit etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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