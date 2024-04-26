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Bariyere çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarparak takla attı. Kaza yaparak ters duran araçta 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu, otomobil ise parçalandı.

Bariyere çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atıp ters duran araçtan burunları bile kanamdan çıktılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarparak takla attı. Kaza yaparak ters duran araçta 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu, otomobil ise parçalandı.

Kaza, İzmit ilçesi Akarca Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 16 AND 160 plakalı Pejo marka otomobil önce beton bariyerlere çarptı, ardından takla atarak ters durdu. Kazayı gören vatandaşlarında yardımıyla sürücü C.S. ile birlikte 2 kişi araçtan çıkarıldı. Araçta bulunan 3 kişinin burnu bile kanamazken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenen 3 kişi, durumlarının iyi olduğunu söyleyerek teklifi reddetti.

Kaza sebebiyle araç parçalanırken, kimsenin yara almaması herkese rahat nefes aldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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