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Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma

Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek amacıyla, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edilerek resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği öğrenilmişti.

HALK TV VE BARIŞ PEHLİVAN'A SORUŞTURMA

Konuyla ilgili, bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği gerekçesiyle Barış Pehlivan ve Halk Tv'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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