Barış elçisini öldüren zanlı yakalandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumeti sonlandırmak için gittiği mahallede öldürülen eski ziraat odası başkanının katil zanlısı olaydan 1 yıl sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Eylül 2025'te yaşandı. İddiaya göre Birecik Ziraat Odası eski Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası olan Salih Ç., kent merkezinde kavga etti. Olayı duyan Çakmak, tarafları barıştırmak için akrabalarının yaşadığı Güvenir Mahallesine gitti.

Silahlı saldırıya uğradı

İddiaya göre tarafları barıştırmak için mahalleye giden Mehmet Hıdır Çakmak, silahla vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Zekeriya Ç., Salih Ç., ve Mehmet Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı 1 yıl sonra yakalandı

Silahın kim tarafından ateşlediğini belirlemek için çalışma yürüten ekipler, A.Ç. isimli şahsın cinayet zanlısı olduğunu belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan cinayet zanlısı A.Ç., jandarma ekiplerince olaydan bir yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı