Haberler

Barış elçisini öldüren zanlı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde husumeti sonlandırmak için gittiği mahallede öldürülen eski ziraat odası başkanının katil zanlısı olaydan 1 yıl sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumeti sonlandırmak için gittiği mahallede öldürülen eski ziraat odası başkanının katil zanlısı olaydan 1 yıl sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Eylül 2025'te yaşandı. İddiaya göre Birecik Ziraat Odası eski Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası olan Salih Ç., kent merkezinde kavga etti. Olayı duyan Çakmak, tarafları barıştırmak için akrabalarının yaşadığı Güvenir Mahallesine gitti.

Silahlı saldırıya uğradı

İddiaya göre tarafları barıştırmak için mahalleye giden Mehmet Hıdır Çakmak, silahla vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Zekeriya Ç., Salih Ç., ve Mehmet Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı 1 yıl sonra yakalandı

Silahın kim tarafından ateşlediğini belirlemek için çalışma yürüten ekipler, A.Ç. isimli şahsın cinayet zanlısı olduğunu belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan cinayet zanlısı A.Ç., jandarma ekiplerince olaydan bir yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Sarıyer'de kalaşnikofla havaya ateş açtığı öne sürülen 14 yaşındaki çocuk yakalandı! Silah koltuk süngerinden çıktı

Ateş açanın yaşı şaşırttı! Kalaşnikof koltuğun içinden çıktı