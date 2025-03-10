Barış Boyun'un Ağabeyi İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

İtalya'da tutuklu bulunan çete elebaşı Barış Boyun'un ağabeyi E.B., İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Kurduğu motosikletli suç ağıyla örgütün liderliğini yapan Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da yapılan bir operasyonla yakalanmış, "yeni nesil mafya" olarak da tanımlanan çetenin elebaşının Türkiye'ye iadesi talebiyle süreç başlatılmıştı. Çete lideri Barış Boyun'un ağabeyi E.B., ise uyuşturucudan gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesince önceki gün Beyoğlu'nda operasyon düzenlendi. E.B. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Barış Boyun'un ağabeyi olduğu öğrenilen E.B.'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Şüphelinin evindeki aramalarda ise 29,21 bonzai, 4 bin 200 TL para ve uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi. Yakalanan şüpheli E.B. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL