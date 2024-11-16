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Barış Boyun Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 9 Gözaltı

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İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Barış Boyun suç örgütü üyelerine yönelik operasyon: 9 gözaltı

İSTANBUL - İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun 'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararı sonrası İtalya'da yakalanarak gözaltına alınan ve liderliğini Barış Boyun 'un yaptığı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Bağcılar'da bir oto galerinin yağmalanma amaçlı tehdit edilmesi, Şişli'de faaliyet gösteren bir oto yıkamanın yağmalanması, Esenyurt'ta bir aracın kundaklanması ve Pendik'te faaliyet gösteren bir iş yerinin yağmalanması olaylarına karışan kişilerin Barış Boyun suç örgütü üyesi oldukları belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet balistik çelik yelek, 196 adet 9 mm fişek ve 113 adet 455 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Barış Boyun Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 9 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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