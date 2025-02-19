Barfiks çekerken üzerine demir direk devrilen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Parkı'nda yer alan halı sahada yürek yakan ölüm olayı yaşandı. Barfiks çeken Ömer Faruk Aslan'ın (16) asıldığı demir direk üzerine devrildi. Çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Görgü şahitleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aslan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ömer Faruk Aslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi ile polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.