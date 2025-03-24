Baraj Gölüne Uçan Kamyonetin Sürücüsü Aranıyor
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü Nedim E.'nin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Olay, bölgede sağlık ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle gerçekleşti.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü aranıyor.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilköy ile Pınarönü köyü arasında bulunan tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım şirketine ait plakası henüz öğrenilemeyen Nedim E. (35) idaresindeki kamyonet, tünel çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ermenek Baraj Gölü'ne uçtu. Aracın baraja uçtuğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları arama-kurtarma çalışmalarında sürücü Nedim E.'ye ulaşılamadı. Baraj gölüne kullandığı kamyonetle uçması sonucu kaybolan sürücüyü bulabilmek için Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden kurbağa adamların beklendiği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN