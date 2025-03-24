Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü aranıyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilköy ile Pınarönü köyü arasında bulunan tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım şirketine ait plakası henüz öğrenilemeyen Nedim E. (35) idaresindeki kamyonet, tünel çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ermenek Baraj Gölü'ne uçtu. Aracın baraja uçtuğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları arama-kurtarma çalışmalarında sürücü Nedim E.'ye ulaşılamadı. Baraj gölüne kullandığı kamyonetle uçması sonucu kaybolan sürücüyü bulabilmek için Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden kurbağa adamların beklendiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN