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Çocuklarının gölde çırpındığını görünce suya atlayan baba ile kızı hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da piknik yaptıkları sırada sıcaktan bunalarak Atatürk Barajı Gölü'ne giren 13 yaşındaki erkek ve 15 yaşındaki kız çocuğu bir süre sonra çırpınmaya başlayınca babaları da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden baba ve kızı hayatını kaybetti, diğer çocuğun tedavisi ise sürüyor.

Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak havadan bunalan Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi.

ÇOCUKLAR ÇIPPINMAYA BAŞLAYINCA BABA DA SUYA ATLADI

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdal Karaman da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Serdal Karaman ile kızı Esra Karaman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - 3. Sayfa

Şanlıurfa Karaman Baba 3. Sayfa Haberler

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